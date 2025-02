Non solo Lautaro Martinez. Contro il Genoa, l'Inter si è aggrappata anche a Josep Martinez, detto Pepo, all'esordio in campionato con la maglia nerazzurra.

Dopo il ko di Sommer, lo spagnolo si è reso protagonista proprio contro la sua vecchia squadra. "Inutile nasconderlo, l’infortunio di Sommer un po’ di irrequietezza l’aveva lasciata - sottolinea il Corsport -. Se non altro perché del suo sostituto, al di dell’unica apparizione contro l’Udinese in Coppa Italia, si erano di fatto perse le tracce. Tanto da sollevare qualche interrogativo rispetto ai 13,5 milioni (più bonus) investiti la scorsa estate per prelevarlo dal Genoa. Invece, l’altra sera, miglior risposta da parte Josep Martinez non poteva arrivare. La verità è che quella sul Genoa è stata una vittoria proprio nel segno dei Martinez: Lautaro che ha segnato e Josep, appunto, che poco prima aveva evitato di andare in svantaggio. La “murata” su Ekuban è stata innanzitutto una dimostrazione di coraggio. Perché uscire a quel modo non è scontato. Sfruttando altezza e stazza, il numero uno spagnolo ha potuto chiudere più spazio possibile. E ha avuto ragione. Sommer, per intendersi, non l’avrebbe fatto, proprio per la differenza di fisico".

Domani la Lazio in coppa, poi la supersfida del Maradona con il Napoli e poi la Champions in casa del Feyenoord. Ma non sarà la prima volta nell’Europa che conta per Martinez, avendo già debuttato ai tempi del Lipsia. Una sola apparizione, ma di buon auspicio: 5-0 in casa del Club Brugge, il 24 novembre 2021 come ricorda il quotidiano romano.