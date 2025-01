Il successo del Napoli nello scontro diretto contro l'Atalanta praticamente obbliga l'Inter a vincere questa sera con l'Empoli per tenere il passo degli azzurri in vetta. È questo il concetto espresso oggi dal Corriere dello Sport, che ricorda la distanza di sei punti dei nerazzurri dalla squadra di Conte su cui pesa inevitabilmente anche la gara con la Fiorentina da recuperare. I nerazzurri devono mandare segnali incoraggianti dopo la vittoria non semplice di Venezia e il pareggio interno col Bologna di qualche giorno fa.



Il quotidiano romano si sente di dare un 'consiglio' alla squadra di Inzaghi. "Volendo -s crice il Corsport -, ci sarebbe un “trucco” per non correre rischi. Quale? Beh, chiudere le partite in anticipo". L'Inter ci è riuscita spesso nell'ultimo periodo, come ad esempio nel 5-0 di Verona, nel 6-0 con la Lazio e nel 3-0 sul Cagliari. Ma altre volte è capitato anche di non sfruttare le occasioni e di buttare punti nel finale di gara. Un errore da non fare questa sera, dove i tre punti pesano in vista del tour de force che attende i nerazzurri tra campionato e Champions League.