Roberto Gagliardini vuole giocare di più nell'arco della prossima stagione. Il Corriere dello Sport quest'oggi in edicola fa il punto sul centrocampista, spiegando come non ci siano al momento offerte sul piatto. Tuttavia il suo futuro potrebbe essere lontano dall'Inter. Qualora facesse le valigie, i nomi in cima alla lista di Ausilio e Marotta sono quelli di Loftus-Cheek del Chelsea ed Ederson della Salernitana.