"Un altro anno da panchinaro di lusso non lo sopporterebbe". Così il Corriere dello Sport sulla situazione di Davide Frattesi all'Inter. Evidentemente è il tema di questi giorni: rompere le scatole a Inzaghi. Anche perché finora l'ex Sassuolo non ha piantato mezza polemica. Ma si sa...

E allora anche il quotidiano romano batte sul tasto. E se in Nazionale il centrocampista ha la strada spianata, agevolato ultimamente anche dal passaggio al 3-5-2, nell'Inter le cose si complicano perché ci sono due mostri sacri come Mkhitaryan e Barella. "Ma la carta anagrafica a gioco lungo lo premierà, come è stato ribadito dalla dirigenza al suo agente che in estate chiedeva garanzie di impiego. La Juve si stava facendo sotto", ricorda il CdS.

Ora tornerà la Champions e il doppio impegno condurrà per forza a un turnover più massiccio.