Contenere i costi e impedire alle società di indebitarsi se non dispongono di liquidità. Le nuove regole economico-finanziarie del calcio italiano verranno votate e approvate oggi, dopo mesi di lavoro della FIGC, nel consiglio federale convocato in via Allegri. Come si legge sul Corriere dello Sport, si discuterà sui dettagli, ma sull'impianto generale delle prossime licenze nazionali (triennali) dovrebbe esserci già la quadra politica. In pratica, ci si uniformerà alle indicazioni UEFA sul rapporto tra costi e ricavi (80% la prossima stagione, 70% quella successiva), si arriverà all’ok sull’indice di liquidità (rapporto tra attività e passività correnti) limitato alla sola possibilità di operare sul mercato, con soglia più severa e correttivi peggiorativi, e verrà istituito un monitoraggio sui conti più capillare. Per iscriversi ai campionati professionistici sarà necessario aver pagato i debiti verso i tesserati e il fisco.