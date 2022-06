Mkhitaryan la prossima settimana sarà a Milano. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, è ormai in via di smaltimento il guaio muscolare che ha condizionato l’ultima parte della scorsa stagione, facendolo uscire in anticipo anche dalla finale di Conference League. E così l’armeno si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto con l’Inter: biennale da 3,6 milioni di euro.