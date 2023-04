Oggi anche il Corriere dello Sport conferma l'interesse dell'Inter per Danilo Doekhi, 24enne centrale olandese, di proprietà dell’Union Berlino, che la scorsa estate lo aveva prelevato a parametro zero dopo l'esperienza al Vitesse. Ora costa 15 milioni e anche il Napoli ci sta pensando. "Non solo i due club italiani, anche altre big europee hanno manifestato interesse per il mio assistito - ha spiegato Seraino Dalgliesh, agente di Doekhi, a SempreInter.com -. Al momento, non ci sono trattative in corso. Vedremo cosa accadrà la prossima estate".

Le strategie dei nerazzurri dipendono da molti fattori. C'è da capire la situazione sportiva, quindi a quale coppa europea parteciperà il prossimo anno. E poi tutta la questione dei rinnovi e dei riscatti, da De Vrij ad Acerbi fino a D'Ambrosio e senza dimenticare Bastoni che ha il contratto in scadenza nel 2024.