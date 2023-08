La buona notizia per Inzaghi, in vista del match di lunedì a Cagliari, è il ritorno in gruppo di Darmian che dunque si candida per una maglia da titolare. Ancora indisponibile, invece, Acerbi. Per il resto - come spiega il Corsport - si va verso la conferma della formazione che ha giocato dal 1' contro il Monza, dunque con Thuram e Lautaro in attacco e Mkhitaryan in mezzo.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.