Sabato, con la trasferta di Torino, parte il nuovo mini-ciclo dell'Inter fino alla prossima sosta, quella di metà novembre. Sei partite in un mese: 4 di Serie A e 2 di Champions, entrambe con il Salisburgo. L'obiettivo è duplice: tornare in vetta alla classifica in Italia e blindare il passaggio agli ottavi in Europa.

"L’Inter ha già esibito prove di forza: il trionfo nel derby, il 4-0 rifilato alla Fiorentina, terza in classifica insieme alla Juve (scontro diretto guarda caso il 5 novembre), e il secondo tempo con il Benfica. Ma ha avuto anche avuto cali di tensione, pagati caro, vedi la sconfitta con il Sassuolo e il pari con il Bologna, nonostante il repentino 2-0 - sottolinea il Corsport -. Sono difetti da cancellare a tutti i costi per puntare allo scudetto, e quindi alla seconda stella. Da questo punto di vista, la trasferta di sabato contro il Torino, oltre ai match con Roma e Atalanta, dovrebbe essere di spessore adeguato per tenere alta la soglia di attenzione".