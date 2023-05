"Come previsto, ieri D’Ambrosio è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi, contro il Milan, sarà regolarmente a disposizione". Anche il Corriere dello Sport conferma il recupero totale del difensore dopo il forfait di Roma. Ieri si è rivisto anche Gosens che si è allenato parzialmente con la squadra: convocazione difficile ma non impossibile per lui. "Per quanto riguarda gli undici titolare, invece, resta il dubbio tra Calhanoglu e Brozovic, mentre Mkhitaryan dovrebbe essersi già guadagnato il posto in mediana con Barella", si legge sul quotidiano romano.