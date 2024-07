Prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Anche il Corriere dello Sport conferma l'idea dell'Inter per dare Valentin Carboni al Marsiglia, considerando che le pretese nerazzurre (40 milioni per una cessione definitiva) non saranno accontentate.

Probabilmente - sempre secondo il CdS - per il club nerazzurro si tratta della soluzione migliore. Lo scenario potrebbe cambiare solo se un’altra squadra dovesse offrire una quarantina di milioni o giù di lì. A quel punto, sarebbe complicato per Marotta e Ausilio rifiutare.

Da definire le cifre del riscatto e del controriscatto, ma la strada appare tracciata, con Carboni che andrà a lavorare da De Zerbi. Tutto potrebbe essere sistemato, però, solo dopo il rientro in Europa di Carboni il prossimo 8 agosto.