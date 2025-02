Il momento difficile di Calhanoglu, reduce da un periodo di stop, è sotto gli occhi di tutti. Ed è anche fisiologico essere appannati quando si torna da un infortunio. Il tema è più vivo che mai e anche il Corriere dello Sport lo affronta.

"I nerazzurri hanno smarrito la luce del faro turco e ormai da alcune settimane Simone Inzaghi è diviso tra la necessità di farlo giocare per rilanciarlo al più presto e quella mancanza di condizione che si palesa quando viene mandato in campo - si legge -. I limiti più recenti si sono rivisti anche domenica sera sul campo della Juve, dove l’ex Milan in una sfida delicata non è riuscito a salire in cattedra e ha dato poca pulizia alla manovra rispetto ai suoi abituali standard di rendimento".

Lo stop, l'ultimo di una serie già troppo lunga in questa stagione, era stato di circa un mese. Dal suo rientro, Calhanoglu ancora non è riuscito a ritrovare la forma migliore. I numeri del quotidiano romano parlano chiaro: se il turco prima dell’infortunio vantava il 57% dei duelli vinti e il 54% sulle seconde palle, ultimamente queste percentuali sono crollate rispettivamente al 32% e al 31%, così come le occasioni create e le palle recuperate a partita che sono passate da 1,9 a 0,5 e da 5,7 a 2,1.