Dopo aver acquistato Sané, il Galatasaray sta corteggiando Osimhen, Bernardo Silva e l'interista Calhanoglu. L'agente Stipic è pronto a volare a Istanbul per ascoltare la proposta economica del club turco e fare il punto della situazione.

In Turchia le indiscrezioni parlano di un'offerta da 10 milioni netti a stagione per il calciatore, mentre resta da capire quella per il cartellino. L'Inter - come conferma il Corriere dello Sport - non vuole scendere sotto i 40-45 milioni e, qualora cominciasse una vera trattativa, un ruolo chiave potrebbe giocarlo proprio Calhanoglu manifestando la volontà di lasciare il club interista per il ritorno a casa. In quel caso l’Inter potrebbe valutare uno sconto e sacrificare uno dei suoi pezzi pregiati (anziché tenerselo scontento), dopo che nelle ultime due stagioni aveva già rispedito risposto picche alle maxi offerte dall’Arabia Saudita e dal Bayern Monaco.

Considerando che pure Asllani ha le valigie pronte, Ausilio si troverebbe a dover operare con sostanza sul mercato anche in quella zona di campo. Lì è già stato preso Sucic, ma a Chivu poi servirebbe uno in grado di fare filtro come Keita a Parma. "I centrocampisti dovranno essere in grado di schermare la difesa, senza guardare solo agli inserimenti offensivi. In quest’ottica verrà valutato lo stesso Frattesi, che in caso di permanenza di Inzaghi sarebbe senz’altro andato altrove - si legge -. Da un paio di giorni si sta allenando a Los Angeles agli ordini di Chivu e il nuovo allenatore lo valuterà da vicino per cucirgli addosso l’abito tattico ideale. Toccherà poi al centrocampista romano scegliere sul suo futuro, anche in virtù della voglia che avrà di giocarsi fino in fondo tutte le carte con la maglia dell’Inter e con un nuovo timoniere".