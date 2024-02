Out, oltre ai lungodegenti Sensi e Cuadrado, anche Calhanoglu, Acerbi e Thuram. Insomma, l'Inter arriva al match contro l'Atalanta tutt'altro che in perfette condizioni. Ma le risposte delle alternative a Lecce hanno dato ampie rassicurazioni a Inzaghi. Secondo il Corsport, il turco salterà anche il Genoa e si rivedrà contro il Bologna. Nessun rischio nemmeno per Acerbi e Thuram, che però potrebbero giocare uno spezzone con il Genoa.

Formazione quasi fatta per domani sera. In porta torna Sommer, mentre in difesa si rivedranno sia Pavard che Bastoni. Asllani confermato in regia, Dumfries potrebbe ancora partire dall'inizio a destra. In attacco, Arnautovic in vantaggio su Sanchez.