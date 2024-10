Anche il Corriere dello Sport conferma: oggi saranno verificate le condizioni di Carlos Augusto dopo l'infortunio di Berna, ma è scontato che il brasilano non sarà a disposizione domenica contro la Juve. Ai box anche Buchanan, Acerbi e Calhanoglu.

Per quanto riguarda la formazione, rispetto al match di Champions, riecco dal 1' i vari Bastoni, Darmian, Dimarco, Thuram e Lautaro. Dunque, con Asllani recuperato per la panchina, ancora Barella in cabina di regia.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.