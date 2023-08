"Da Lukaku a Scamacca, fino alle difficoltà nel piazzare Correa. Gli sviluppi del mercato complicano la composizione dell’attacco, ma l’Inter resta ben salda sulle sue posizioni. Non ci saranno follie e non si parteciperà ad alcuna asta, come dimostra la vicenda del centravanti ex Sassuolo passato all’Atalanta". Il Corriere dello Sport approfondisce la questione del centravanti che ancora manca nella rosa di Inzaghi.

"In cima alla lista c’è Balogun dell’Arsenal, che ieri dopo esser tornato al centro delle preferenze ha mandato (non casualmente) dei segnali attraverso i social, condividendo una storia su Instagram con i video di Ronaldo il Fenomeno quando vestiva la maglia interista - si legge -. Per lui ai Gunners non c’è spazio, la situazione non cambierà nemmeno con l’infortunio al ginocchio di Gabriel Jesus visto che Arteta fin qui non l’ha considerato nelle rotazioni. La trattativa sul prezzo non sarà semplice, l’Arsenal chiede almeno 40 milioni mentre l’Inter in via esplorativa ripartirebbe da quanto aveva messo sul tavolo per Scamacca (25 milioni con 5 di bonus) aggiungendo magari una percentuale sulla futura rivendita. La via successiva potrebbe essere quella di ripescare il “pacchetto Lukaku” da 35 milioni, con prestito iniziale oneroso e seguente riscatto obbligato, a cui abbinare dei bonus variabili per avvicinarsi alle richieste degli inglesi". Più staccati Morata e Beto. "Se per lo spagnolo (meno futuribile, avendo già 30 anni) servono 20 milioni, l’Udinese per Beto è difficile che scenda sotto i 30 considerata anche l’importanza tattica per Sottil". E in attesa resta Sanchez, specialmente in caso di uscita di Correa.