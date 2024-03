Almeno tre cambi di formazione in casa Inter rispetto al match di Champions League. Secondo il Corsport, Inzaghi non recupera nessun indisponibile: out ancora Cuadrado, Sensi, Arnautovic e Carlos Augusto.

Pavard - secondo il quotidiano romano - resta davanti a Bisseck, mentre Acerbi, Frattesi e Darmian dovrebbero partire dall'inizio in luogo di De Vrij, Mkhitaryan e Dumfries.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro.