Un fattore nella prossima Serie A sarà rappresentato dal ritorno del pubblico negli stadi fin dalla prima giornata. E a livello di abbonamenti le milanesi hanno subito risposto presente: numeri record per Inter e Milan che hanno sfondato il muro delle 40mila tessere. "Abbonamento più, abbonamento meno, il derby della Madonnina sta vedendo i nerazzurri in cima alla classifica con ben 41mila abbonamenti venduti a tempo di record, seguiti a ruota dai campioni d'Italia con circa 40mila abbonamenti - conferma il Corriere dello Sport -. Un contesto, quello di San Siro con oltre 40mila abbonamenti sia per Inter che per Milan, che riporta il capoluogo lombardo indietro fino alla stagione 2008/2009, l'ultima che ha visto entrambi i club sfondare questo muro".