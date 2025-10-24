"Non capisco come mai gli stranieri vengano a investire in Italia". Antonio Gozzi, presidente dell'Entella, parla così in una lunga intervista oggi a Tuttosport. "Se dopo tre o quattro anni continui a perdere, qual è il modello di business? Forse a Milano inizia a intravedersi una logica con lo stadio e quello che ne consegue. Ma resta il fatto che i giocatori guadagnano sempre di più a fronte di una contrazione sul fronte dei ricavi. Non ha logica".

"La teoria economica non riesce a spiegare la logica di chi compra al top quando è chiaro che ci sarà il crash - prosegue l'Entella -. Parla di “comportamenti semirazionali”. Ecco, così posso spiegare l’irrazionalità dei presidenti che spendono più di quello che incassano. Sono mossi dall’ambizione, dall’ingordigia di visibilità, dalla sindrome del fallimento, cioè di non riuscire a vincere, dall’idea di essere riconosciuti come vincenti sul loro territorio... forse altri meccanismi psicologici e non".