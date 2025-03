Gianni Vio ha vissuto una carriera da allenatore specializzato sui calci piazzati. Come si legge su Tuttosport, ha lavorato in passato con Walter Zenga, Vincenzo Montella, Pippo Inzaghi e Antonio Conte, con ottimi risultati. Oggi collabora con la federazione statunitense.

"Perché l'Inter è così forte sui piazzati? Ha degli interpreti eccezionali, arrivano dentro calciatori con grandi capacità aeree e c'è un battitore straordinario come Calhanoglu. Entrambe le cose sono fondamentali. Le squadre di Simone Inzaghi poi hanno sempre segnato parecchio su palla inattiva. Il tiro è fondamentale, il battitore è come il quarterback del football americano. Quando hai uno come Calhanoglu, la sua qualità ti aiuta tantissimo anche a livello psicologico, perché i giocatori che vanno a saltare ci credono ancora di più. E i loro movimenti, anche a livello inconscio, sono migliori. Sono forti e in convinzione, anche questo fa la differenza".

"Contromisure? Sicuramente, la raccomandazione che darei ai miei calciatori quando affrontano l’Inter è di evitare il più possibile di buttare la palla in corner (ride, ndr). Battute a parte, sono convinto che chi affronti i nerazzurri cerchi di prepararsi al meglio in settimana sui piazzati".