Alessandro Del Piero analizza il momento della Juventus nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport alla vigilia del match contro la Fiorentina. Nella chiacchierata con la rosea si è parlato anche della lotta scudetto e di Thiago Motta, suo avversario quando l'ex centrocampista indossava la maglia dell'Inter.

Thiago Motta come allenatore le piace?

“Come tecnico non l’ho mai avuto e quindi non posso parlare di lui. In compenso l’ho sfidato tante volte da calciatore”.

E lì in mezzo al campo era tignoso come rivale?

“Molto tignoso, ma aveva soprattutto grandi capacità tecniche e una notevole visione di gioco. Se trasporta dal campo alla panchina le sue qualità sarà... tanta roba”.

Come è stato finora il campionato secondo lei?

“Molto bello ed equilibrato”.

Quali sono le sue favorite?

“Di favorite non ne ho. Il fatto che ci sia molta competitività ed equilibrio però è positivo per la spettacolarità e l’interesse del torneo. In Europa di campionati così combattuti in questo momento non ce ne sono tanti”.

E pensare che in molti in estate davano l’Inter come favorita incontrastata per lo scudetto. Invece in testa c’è l’Atalanta, il Napoli sta andando forte...

“L’Inter è in alto dove però ci sono anche l’Atalanta e il Napoli, che ha le sue chance. Vediamo quello che succede”.

E poi per lo scudetto c’è anche la Juventus?

“La Juventus è lì...”.