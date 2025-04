Francesco Colonnese, ex difensore con un passato anche all'Inter e al Napoli, viene intervistato dal Corriere dello Sport per commentare il weekend di Serie A e la lotta scudetto tra nerazzurri e partenopei.

Crede che Conte potesse fare di più con la rosa a disposizione?

"No, Conte sta facendo un ottimo lavoro. Chiaramente, il fatto che giochi meno dell’Inter è un vantaggio importante. Ha fatto benissimo fino a oggi. Ma va finito il lavoro. Avere 16-17 partite in meno di un’altra squadra è un vantaggio pesante, anche se evidentemente non ha la stessa profondità della rosa. L’obiettivo di giocare una volta a settimana è diverso rispetto a giocare ogni tre giorni".



Adesso il calendario può giocare un ruolo fondamentale?

"Conte sicuramente sta facendo delle tabelle, così come i giocatori e l’ambiente. Lo ha detto lo stesso allenatore prima di Bologna. 'Vediamo dove siamo dopo questa partita e poi ci divertiamo'. Il suo divertimento è riferito al fatto di credere veramente di vincere lo scudetto".



Era anche un modo per mettere pressione all’Inter?

"Sicuramente. Sia per mettere pressione all’Inter, sia per caricare tutto l’ambiente. Anche perché se il Napoli è lì a giocarsela è perché pure l’Inter ha perso tanti punti. Adesso la squadra di Inzaghi ha più pressione, è partita con l’obiettivo dichiarato di vincere lo scudetto e ha l’obbligo di dover rimanere davanti. Un altro aspetto che il Napoli può sfruttare".