I quarti di finale tra Inter e Bayer Leverkusen in Europa League vedranno in campo la stessa squadra nerazzurra che ha affrontato il Getafe agli ottavi. Ne è convinto il Corriere dello Sport, secondo cui l'unico dubbio è quello rappresentato dall'esterno a destra nel 3-5-2. "Sabato alla Pinetina aveva un dubbio a destra tra D'Ambrosio e Candreva, mentre ieri da quella parte ha alternato ex Torino e Moses - si legge -. D'Ambro comunque è in vantaggio. Davanti ad Handanovic, dunque, ci saranno ancora Godin, De Vrij e Bastoni, i tre che avranno il compito di allungare la serie di 5 incontri (e 483') senza reti al passivo. In mediana con D'Ambrosio l'altro esterno sarà Young, mentre in mezzo spazio per Barella, Brozovic e Gagliardini".

Con la comitiva ci sono in Germania i dirigenti Marotta, Ausiio, Baccin e Zanetti, se si andrà in semifinale potrebbe arrivare anche Steven Zhang.