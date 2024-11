Beppe Bruscolotti, 511 presenze e uno scudetto con il Napoli, intervistato dal Corriere dello Sport, parla della lotta scudetto particolarmente avvincente in questo campionato.

Il valore aggiunto si chiama Antonio Conte?

"Senza dubbio. Ho sempre apprezzato gli allenatori come lui. Sono di carattere, di polso, tenaci. Curano i dettagli e chiedono tanto alla squadra. Conte vuole che tutti arrivino al suo credo. Ecco perché chiede ai giocatori di sposare subito le sue idee. Oggi il Napoli riflette il suo carattere. E poi è uno sincero, schietto, che ti dice le cose in faccia, che non le manda a dire. Con il suo carattere ha responsabilizzato tutti".



Non è un caso, dunque, che il Napoli sia primo in classifica?

"Direi di no. I punti il Napoli li ha conquistati sul campo ed è in vetta con pieno merito. Tutti erano convinti che l’Inter riuscisse a vincere, invece a Milano è arrivata l’ennesima grande prova. Il Napoli per lo scudetto c’è e fa sul serio".



L’Inter sarà la rivale principale?

"Sì, perché ha vinto l’ultimo campionato, perché è attrezzata, ha una rosa forte con giocatori di esperienza".



La Juventus?

"Non la escludo, ma è imprevedibile. Alterna grandi partite ad altre che lasciano dubbi. Per vincere serve continuità".