Alla cena tra alcuni dei componenti dell'Inter 1979-80 che vinse l'undicesimo scudetto del club c'era anche Ivano Bordon. "Il segreto di quella squadra - racconta a Tuttosport - era l’amicizia nata già nel settore giovanile dove 6-7 di noi avevano iniziato a conoscersi e rispettarsi. Eravamo tutti italiani, vivevamo sensazioni all’unisono, soffrivamo uno per l’altro e ci aiutavamo sempre. Oggi non è pensabile che una squadra tutta italiana riesca a vincere lo scudetto. Ci ritrovavamo anche con le famiglie fuori dal campo, la cena del giovedì era il nostro appuntamento fisso e quella sera mettevamo le basi per andare a vincere la partita della domenica. Oggi? Ci sono troppi stranieri che occupano i posti che dovrebbe essere dei nostri ragazzi italiani. I presidenti delle società e la Lega dovrebbe tenere sotto controllo tutto questo, solo così si può pensare di salvare il calcio italiano".