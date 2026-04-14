La Gazzetta dello Sport evidenzia oggi un dato piuttosto eloquente riguardo alla stagione dell'Inter, capolista della Serie A con nove punti sul Napoli secondo. Soltanto sette squadre negli ultimi vent'anni hanno infatti vinto il titolo col miglior attacco.

I nerazzurri sono già arrivati a quota 75 in 32 partite, 27 in più del Napoli secondo. Nelle ultime due giornate hanno segnato 9 gol. Già raggiunto il totale dei gol realizzati nel 2009/2010 con Mourinho in panchina, una squadra che aveva Milito in attacco. E mancano ancora sei partite. Davanti restano Mancini del 2007 (80 gol), Weisz nel 1930 (85 ma in un campionato a 18 squadre), Conte nel 2021 e Inzaghi nel 2024 (entrambe a 89).

Non ci sarà Lautaro Martinez, per ora, a rafforzare l'attacco nerazzurro. In compenso Thuram è arrivato in doppia cifra segnando tre volte nelle ultime due e Calhanoglu è a quota nove. Inseguono Dimarco ed Esposito a cinque, Zielinski e Bonny a cinque, quindi Dumfries a tre, Akanji, Bisseck, Barella, Mkhitaryan a due e Sucic, Luis Henrique, Bastoni e Carlos Augusto a 1. Quindici giocatori a bersaglio, anche se Como (17), Juventus (18) e Napoli (19) hanno fatto meglio.