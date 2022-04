Le polemiche arbitrali dei giorni scorsi hanno avuto un ulteriore sfogo nelle parole di Stefano Pioli alla viglia di Lazio-Milan ("Per compensare nelle ultime 5 partite c'è bisogno che succeda qualcosa che non è successo fino ad oggi"). Le parole di Maurizio Sarri alla fine della stessa gara fanno intendere che al tecnico biancoceleste l'operato di Guida non è andato particolarmente giù. "La direzione l’avete vista tutti. Sono di parte ma la sensazione che stesse arbitrando a senso unico l’ho avuta in più occasioni", ha dichiarato il tecnico.