Regna ancora il mistero attorno all'undici titolare dell'Argentina che domani scenderà in campo per sfidare l'Olanda nel quarto di finale del Mondiale. Soprattutto per le condizioni fisiche di Rodrigo De Paul e Angel Di Maria, i due giocatori che da quel che filtra dal ritiro dell'Albiceleste non sono al meglio: "Rodrigo ieri si è allenato, vedremo oggi - ha spiegato il ct Lionel Scaloni -. Stessa cosa vale per il Fideo. Non posso dirvi se giocheranno o meno, ciò che viene scritto dalla stampa è molto difficile da gestire, ma chi scende in campo deve essere in forma, su questo non ci sono dubbi.