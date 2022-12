L'incoronazione di Lionel Messi come miglior giocatore del Mondiale, grazie al trionfo in finale dell'Argentina sulla Francia, non ha oscurato affatto la stella di Kylian Mbappé che in Qatar ha continuato a splendere, secondo Ronaldo il Fenomeno: "Ha giocato un ottimo torneo dalla prima partita alla finale - ha sottolineato Ronie ad Apostagolos.com -. Anche quando non ha segnato, sia contro l'Inghilterra nei quarti di finale che contro il Marocco in semifinale, è stato decisivo ogni volta, con assist intelligenti. In finale è stato fantastico con quattro gol (compreso quello nella lotteria dei rigori, ndr). Tecnicamente è fantastico, è quasi inarrestabile e avrebbe potuto essere nominato il miglior giocatore della Coppa del Mondo perché lo meritava tanto. Molti attaccanti in questa Coppa del Mondo sono stati veloci, ma lui è di gran lunga il più veloce".