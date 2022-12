Lionel Scaloni e Didier Deschamps hanno fatto le loro scelte: Argentina e Francia hanno ufficializzato le loro formazioni per l'atto finale dei Mondiali in Qatar che prenderà il via alle ore 16. Sul fronte Albiceleste, conferma scontata per Julian Alvarez in attacco con Lautaro Martinez in panchina. Maglia da titolare per Angel Di Maria. I Bleus recuperano tutti i giocatori che hanno dovuto fronteggiare l'influenza in questi giorni e presentano il migliore undici con Olivier Giroud al centro dell'attacco. Queste le formazioni:

ARGENTINA (4-4-2): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; Di María, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez. All. Scaloni.