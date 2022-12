Tutti gli occhi del mondo oggi sullo stadio Lusail, dove alle 16 ora italiana si affronteranno Argentina e Francia per la finale dei Mondiali in Qatar. Scaloni sembra orientato a riproporre il 3-5-2, mentre Deschamps confermerà il solito 4-2-3-1 con Griezmann in appoggio a Giroud. Il c.t. argentino non intende scoprire il fianco alle incursioni di Mbappé e per questo piantonerà la fascia desta con Romero e Molina. In attacco ancora Messi e Alvarez, con Lautaro pronto a subentrare.

PROBABILI FORMAZIONI