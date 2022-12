Il ct della Croazia Zlatko Dalic ha commentato così il match vinto oggi contro il Marocco che vale alla sua Nazionale una medaglia di bronzo: "È una medaglia di bronzo, ma per noi sembra una medaglia d'oro. È stata una partita difficile. Abbiamo vinto una partita difficile, è stato davvero fantastico: abbiamo vinto due medaglie in altrettanti Mondiali consecutivamente. Questa medaglia è per la Croazia e per l'intero popolo croato.