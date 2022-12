Se il Mondiale dell'Argentina si era aperto con la polemica per un gol a quanto pare ingiustamente non assegnato a Lautaro Martinez nel match contro l'Arabia Saudita, la chiusura vede invece l'Albiceleste nel mirino della Francia per un gol concesso in maniera indebita nella finale di ieri. Il quotidiano transalpino L'Equipe contesta la rete segnata da Lionel Messi nei tempi supplementari, per il momentaneo 3-2, e lo fa citando il regolamento.