Kylian Mbappé prende per mano la Francia e la porta agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar con un turno d'anticipo. L'asso del Paris Saint-Germain firma la doppietta con la quale i campioni in carica superano la Danimarca per 2-1 e staccano il pass per la seconda fase. Al 974 Stadium, la partita è sostanzialmente nelle mani dei Bleus, che dopo un'ora di controllo del match con alcune clamorose occasioni riescono a togliere il tappo al 61esimo grazie alla prima rete di Mbappé, servito da Theo Hernandez, alla quale replica dopo appena sette minuti Andreas Christensen che trova il pareggio su sponda di testa di Christian Eriksen e rianima i danesi, rendendo scintillante l'incontro.