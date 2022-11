Tutto facile per l'Inghilterra, che nella prima giornata del Gruppo B dei Mondiale schianta l'Iran con un tennistico 6-2. Il match viene messo in discesa già nel primo tempo con le reti di Bellingham, Saka e Sterling. Poi, nella ripresa, il talento dell'Arsenal si concede la doppietta personale, con il quinto gol british di Rashford 'anticipato' dalla rete iraniana di Taremi (prossimo avversario dell'Inter in Champions). La sesta rete inglese porta invece la firma di Grealish, mentre nell'ultimo minuto di recupero l'attaccante del Porto trova la seconda gioia personale dal dischetto.