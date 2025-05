Nessun bocciato e solo tanti promossi, in una finale perfetta e dominata. L'Inter Primavera batte 3-0 la Fiorentina e conquista l'undicesimo scudetto della sua storia. Ecco i migliori nerazzurri nella serata del Viola Park.

RISING STAR

THOMAS BERENBRUCH - Se il centrocampo dell'Inter gira e domina su quello viola è anche grazie al suo dinamismo e alla sua tecnica superiore. Mette la maggiore esperienza al servizio della squadra e sfiora la rete in più di un'occasione. E alla fine la trova nel momento chiave del match, mettendo definitivamente in ghiaccio lo scudetto dell'Inter.

UP

GABRIELE RE CECCONI - Riscatta la negativa prestazione della semifinale con una performance solida e impeccabile, fatta di chiusure difensive pulite ed efficaci. Incide nella gara centrando la traversa nella confusa azione del gol di Bovo.

LEONARDO BOVO - Mister Zanchetta Senior lo lancia davanti alla difesa al posto del figlio e lui risponde presente alla chiamata. Risolve un flipper in area con la zampata del gol spacca-match, ma non solo: dirige il gioco con intelligenza e spezza le azioni avversarie senza farsi influenzare dal giallo sul groppone.

MATTEO LAVELLI - Entra, spacca la porta, si leva la maglietta per esultare e si unisce alla festa. Appena dieci giri di orologio dopo il suo ingresso in campo, decide di mettersi in proprio e di regalarsi la rete del 3-0 a conclusione di una grande azione personale.

