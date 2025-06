Debutto perfetto per il Paris Saint-Germain al Mondiale per Club. Al Rose Bowl di Pasadena, la squadra di Luis Enrique ha travolto l’Atletico Madrid con un netto 4-0, dominando l’incontro dall’inizio alla fine e confermando l’eccellente stato di forma con cui ha chiuso la passata stagione, culminata con il Triplete.

I parigini hanno subito messo la gara sui binari giusti, sbloccando il risultato già nel primo tempo grazie alle reti di Fabian Ruiz e Vitinha. Padroni del possesso e sempre propositivi, i campioni d’Europa hanno costretto i Colchoneros a rincorrere per tutta la gara, senza mai permettere loro di trovare soluzioni offensive efficaci.

Nella ripresa l’episodio che ha definitivamente spianato la strada al PSG: l’espulsione di Lenglet ha lasciato l’Atletico in inferiorità numerica, permettendo ai francesi di gestire senza problemi il vantaggio e affondare ulteriormente il colpo. Nel finale sono arrivati prima la terza rete firmata da Mayulu, bravo a sfruttare un’azione corale, e poi il definitivo 4-0 con Lee Kang-in a segno su calcio di rigore.

Per l’Atletico Madrid di Diego Simeone, una serata da dimenticare: la difesa ha sofferto costantemente, l’attacco è rimasto sterile e l’atteggiamento della squadra è apparso troppo rinunciatario di fronte allo strapotere tecnico e fisico dei parigini. Ora per i Colchoneros la qualificazione si complica e servirà una pronta reazione per rimettersi in corsa.