Intervenuto ai microfoni di LaLazioSiamoNoi durante un evento in Toscana, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha speso parole importanti per il Como e per l’allenatore Cesc Fabregas, autore di un’autentica impresa alla guida dei lariani.

"Attenzione, c'è il Como che vuole andare in Europa. Il quadro nazionale è questo, non è semplice tornare in Europa", ha dichiarato Sarri, sottolineando il livello sempre più competitivo del campionato italiano.

L’allenatore biancoceleste ha poi raccontato un retroscena personale, risalente a pochi mesi fa: "Ho incontrato Fabregas a Coverciano lo scorso ottobre. In quel momento il Como era penultimo o terzultimo in classifica. Gli dissi di non preoccuparsi, perché quella squadra l’avevo vista e non aveva nulla a che vedere con la lotta per la retrocessione. Gli prevedevo già un campionato ben diverso."

Parole di grande stima anche per le doti tecniche e caratteriali dell’ex campione spagnolo: "Fabregas ha un’intelligenza unica, di livello superiore a tutti gli altri. Ha avuto esperienze importantissime e un amore autentico per il calcio. Era naturale che diventasse allenatore. Ed è altrettanto facile prevedere che, nel giro di due o tre anni, possa sedersi sulla panchina di una big europea per capacità, intelligenza e background da calciatore."