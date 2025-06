Il Galatasaray non molla Hakan Calhanoglu. Come riportato da Fabrizio Romano, nei prossimi giorni il club turco farà il primo passo incontrando l’agente del calciatore a Istanbul. Un eventuale affare sarà comunque legato alle richieste dell’inter. Ad oggi non ci sono ancora stati contatti né proposte formali, ma l’intenzione del Galatasaray è quella di provarci.

Un’indiscrezione emersa in un momento in cui le voci relative al centrocampista dell’Inter sono molteplici, soprattutto dalla Turchia. Oggi le parole del padre del calciatore hanno inserito un nuovo tassello in uno scenario che con sempre più forza vuole un ritorno in Patria dell’ex Milan.