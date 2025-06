Niente occhi indiscreti durante la terza seduta americana dell'Inter: ieri Chivu ha chiuso le porte all'allenamento dei suoi, ma comunque non sono mancate le notizie di campo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ancora fuori dal gruppo Calhanoglu, Pio Esposito, Bisseck e Zielinski: il turco dovrebbe saltare solo la prima, il talentino di casa tornare per la sfida con il River, il tedesco e il polacco oltre la fase a gironi. A parte anche Frattesi per un lieve affaticamento accusato durante i giorni di nazionale. Ovviamente indisponibile Taremi per i noti fatti di cronaca.