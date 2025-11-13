Domani sera, a Varsavia, arriverà l'Olanda di Denzel Dumfries. A presentare l'imminente impegno della Polonia, dove invece gioca l'altro interista Piotr Zielinski, ci pensa il ct Jan Urban: "Dobbiamo alzare sempre di più l'asticella - le parole rilasciate in conferenza stampa alla vigilia del match -. Stiamo prendendo spunto da molti momenti salienti della partita contro di loro e li stiamo mostrando ai giocatori durante gli incontri. Certo, all'inizio gli olandesi ci hanno costretto a difendere, ma dopo abbiamo giocato molto meglio".

"Vorrei vedere la squadra fare il passo successivo - aggiunge il ct polacco -. Cioè, una squadra che riesca a tenere palla più a lungo rispetto alla partita in Olanda. Non dovremmo aspettare solo i contropiedi. Avremo la nostra risposta domani. Vedremo quanto ci concederà l'avversario e quanto sapremo sfruttare i momenti in cui possiamo far male. Spero in un ulteriore passo avanti in termini di prestazione. Ho sempre pensato che, se giochi bene, sei più vicino alla vittoria".

Urban ammette inoltre senza troppi giri di parole che "la differenza di qualità tra le due squadre è significativa. Basta guardare i club per cui giocano gli olandesi. Ma questa è solo una partita. L'atmosfera all'interno della squadra, il modo in cui i giocatori si capiscono, fa sperare che una sorpresa sia possibile. La sfida di settembre a Rotterdam ha già dimostrato che possiamo giocarcela. Certo, la classifica mostra la differenza, ma il calcio in generale è uno sport in cui accadono sorprese. Al momento loro hanno sicuramente un potenziale maggiore, il che non significa che non intendiamo dare battaglia".