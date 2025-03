Una vittoria arrivata senza troppe difficoltà da parte dell’Inter in casa del Feyenoord nell’andata degli ottavi di Champions League. A commentare la partita contro gli olandesi è Nicola Ventola: “La squadra ha dominato sbagliando anche un calcio di rigore, ma è comunque un buon risultato in vista del ritorno. Inzaghi però non deve gestirla, dovrà continuare a cercare il gol anche a San Siro”, ha detto l'ex attaccante nerazzurro a margine dell'iniziativa "Planet ChampiONs", del portale Planetwin365.news e Operazione Nostalgia, la storica community dei tifosi di calcio.

Per quanto riguarda i migliori in campo, Ventola non ha dubbi: “Mi è piaciuto molto Dumfries, ma voglio premiare Lautaro e Thuram: a parte i gol si sono mossi molto bene, toccando i palloni giusti in maniera giusta”. Pochi i dubbi anche sulle ambizioni della squadra di Inzaghi per l'ultima parte della stagione: “In Champions può giocarsela con tutte le altre, in Serie A resta la favorita numero uno, e poi c’è sempre la Coppa Italia. Triplete? Perché no”.

L’ultima volta che Feyenoord e Inter si erano affrontate in gare ufficiali è stato durante le semifinali di Coppa Uefa del 2002, e se lo ricorda bene Ventola che era in campo in quell’occasione: “Un mio gol a Valencia ci permise di arrivare a quella partita, ricordo l’atmosfera a Rotterdam con i tifosi del Feyenoord a sostenere in maniera unica la propria squadra, non è stato per nulla facile giocare lì. Avevamo Ronaldo, eravamo più forti, ma quell’anno ci giocavamo lo scudetto, siamo usciti probabilmente perché più focalizzati sul campionato”