Il programma estivo dell'Inter inizia a delinearsi e passa anche dall'Australia, dove i nerazzurri voleranno per la prima volta nella loro storia. I ragazzi di Chivu saranno protagonisti nella preseason con due amichevoli di lusso in un torneo dedicato a celebrare i club italiani.
L’Inter scenderà in campo a Perth, capitale e città principale dello stato di Western Australia, e sfiderà Milan e Juventus all'Optus Stadium, principale impianto sportivo della città. Il Derby di Milano è in programma mercoledì 5 agosto, mentre sabato 8 agosto andrà in scena il match contro i bianconeri. La prevendita dei biglietti per assistere alle due gare inizierà martedì 14 aprile, mentre la vendita libera prenderà il via mercoledì 15 aprile.
IL PROGRAMMA:
Milan-Inter - Mercoledì 5 agosto
Juventus-Inter – Sabato 8 agosto
Per la prima volta nella storia, voliamo in Australia ✈️🇦🇺— Inter ⭐⭐ (@Inter) April 8, 2026
Perth, Optus Stadium. Due sfide, due classici
5 agosto 🆚 Milan
8 agosto 🆚 Juventus
Tutte le info https://t.co/rKxt3dudHT pic.twitter.com/BjLXe1mnsk
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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