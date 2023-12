Paolo Tramezzani sta con Simone Inzaghi. L'ex difensore dell'Inter, intervistato da TMW Radio, ha commentato così le dichiarazoni post-Real Sociedad del tecnico nerazzurro: "Inzaghi ha detto bene. Hanno fatto una buona gara, ha giocato contro una squadra che ha fatto una grandissima partita sotto il punto di vista tattico. La Real Sociedad non buttava la palla, ripartiva da dietro e ti premeva nella tua metà campo. Ci voleva magari la miglior Inter, quella titolare, per fare qualcosa di più ma obiettivo comunque raggiunto. Questa fiducia dipende tutto dalla finale persa lo scorso anno".

Perché Inzaghi non è partito con la squadra titolare. Ha già pensato alla Lazio?

"Le scelte sono state giuste e condivisibili. Sono tutte partite importanti, su più fronti, e per questo devi ruotare la rosa e l'Inter ha tanti titolari quest'anno. Sono scelte fatte anche a tutela del gruppo, e queste sono sempre le migliori".

Ha fatto molta fatica Calhanoglu:

"Sappiamo quanto sia importante in fase d'impostazione, loro hanno studiato bene la sua posizione e lo hanno messo in difficoltà. Ne hanno limitato il raggio d'azione e non è stato semplice per lui. Hanno avuto più occasioni in contropiede. La difficoltà non è stata però di Calhanoglu ma di tutta la squadra".