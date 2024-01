Intervistato dal quotidiano La Repubblica, il sindaco di Verona Damiano Tommasi riveste i panni dell'ex calciatore commentando il momento della squadra gialloblu: "Il mercato invernale sta vivendo di partenze, come non mai. Questo non aiuta. Le cessioni di alcuni elementi importanti disorientano. Per quanto riguarda i problemi finanziari, c’erano anche anni fa e sono stati superati. Sono situazioni che pesano, ma aumentano l’adrenalina. Nella trasferta contro l’Inter, la squadra ha reagito molto bene anche se il risultato non è venuto. Da oggi non sono più ammesse distrazioni".