Al coro di elogi per Benjamin Pavard dopo la doppietta segnata ieri con la maglia della Francia nell'amichevole contro la Scozia si aggiunge anche quello di Aurelien Tchouameni che parla così dalla mixed zone dello stadio di Lille: "Si è posizionato bene in entrambe le reti. Sono contento per lui, ha indossato anche la fascia da capitano. Sicuramente ambiva a fare una grossa prestazione qui, ed è quello che è riuscito a fare. Questo è un bene per tutto il gruppo della Francia".