"Ci sono ragazzi che possono fare parte del nostro gruppo, qui ce ne sono diversi bravi. Baldanzi è forse quello più pronto, Gnonto c’è già stato, si lavora a stretto raggio d’azione. Ci raccontano sempre tutto, noi chiediamo spesso e ci danno delle indicazioni corrette". A parlare è Luciano Spalletti, ct della Nazionale raggiunto ai microfoni di Rai 2 in quel di Trieste, dove l'Italia U21 ha centrato la qualificazione all'Europeo di categoria.

Il tecnico di Certaldo si sofferma in particolare sull'ex nerazzurro Cesare Casadei: "Ha passato un periodo dove giocava poco, ora ha preso il ritmo fisico, ha struttura e gamba. È un giocatore che può diventare pronto in poco tempo. A centrocampo sono fuori due come Fabbian e Bove: segno che Ndour, Prati e gli altri sono calciatori che possono fare parte della Nazionale maggiore".