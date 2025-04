Si unisce anche Wesley Sneijder al ricco tavolo pre-partita di Amazon Prime Video, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Bayern Monaco: "Sono sempre contento di tornare a casa. Maicon è sempre forte, sempre in forma", dice l'olandese parlando dell'ex compagno di squadra, stasera opinionista d'eccezione.

Cosa stanno pensando i giocatori in questi minuti?

"Non so cosa pensino ora i giocatori, è una serata perfetta per giocare. Noi siamo qui a tifare, l'Inter parte anche con il vantaggio dell'andata. Non può perdere, deve andare in semifinale".

