In attesa del sorteggio che definirà ufficialmente la stagione di Serie A 2024/25, la Lega rende note le maggiori linee pilota dei vari incroci che determineranno il quadro del campionato. Tra le linee guida "è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino ed Empoli-Fiorentina. Anche nella 2024/25 la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno - precisa la Gazzetta dello Sport -, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria".

I derby verranno fissati in giornate diverse "e non alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale (giornata 10). I club partecipanti alla Champions non si incontrano con quelli partecipanti a Europa e Conference League nelle giornate 5, 6, 22, 25, 28, 32 e 35, comprese tra due turni di competizioni Uefa "back to back".

Previsto un solo turno infrasettimanale e sarà la giornata numero 10. Non ci sarà nessuna sosta invernale, "il campionato si interromperà solo in occasione delle 4 finestre Fifa (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà i weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio".