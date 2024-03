I dirigenti dell'Inter hanno incontrato a Madrid, dove questa sera la squadra di Inzaghi affronterà l'Atletico dell'amico Diego Simeone per la sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, l'agente di Lautaro Martínez. Un incontro tutt'altro che casuale che è valso l'occhiolino quasi definitivo per l'intesa totale sul rinnovo del capitano. Una trattativa che secondo le stime di Fabrizio Romano navigherà spedita verso il porto sperato: Lautaro vuole restare all'Inter, specifica l'esperto di mercato su Twitter dove spiega come nelle prossime settimane le due parti si incontreranno ancora per discutere i dettagli chiave per l'accordo finale.

️🇦🇷 Inter directors had meeting in Madrid with Lautaro Martínez’s agent to discuss new deal details.



Negotiations over salary proceeding as Lautaro wants to stay; working on key details with more discussions to follow in the next weeks. pic.twitter.com/24vLve1M93